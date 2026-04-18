خبير عسكري: إعادة إغلاق مضيق هرمز تصعيد استراتيجي لابتزاز العالم اقتصاديًا

كتب : حسن مرسي

06:52 م 18/04/2026

العميد طارق العكاري

أكد العميد طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري أن إعادة إغلاق إيران لمضيق هرمز يمثل تصعيدًا استراتيجيًا يهدف إلى ابتزاز العالم اقتصاديًا وتعزيز مراكزها التفاوضية قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس ترامب.

وقال العكاري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن كلا الطرفين يمارسان أقصى درجات الضغط لتحسين موقفهما التفاوضي، مشيرًا إلى أن الإغلاق جاء كرد فعل على الحصار الأمريكي الذي يعيق سفن الظل الإيرانية ويسبب خسائر يومية كبيرة.

وأضاف أن إيران تواجه مشكلة حقيقية في تخزين النفط بسبب توقف الصادرات، مما يدفعها لاستخدام ورقة المضيق كأداة ضغط، بينما تستخدم أمريكا الحصار البحري للضغط على طهران دون الدخول في مواجهة مباشرة واسعة.

وشدد العميد طارق العكاري على أن الصراع يدور في إطار "لعبة عض الأصابع"، حيث يحاول كل طرف إظهار قوته دون الوصول إلى مواجهة شاملة، مع وجود توازن عملياتي يجعل أي ضربة عسكرية مكلفة وطويلة الأمد للجانبين.

وأشار إلى أن السيناريوهات العسكرية محتملة، بدءًا من مرافقة ناقلات النفط أو اشتباكات بحرية محدودة، مرورًا باستخدام درونز انتحارية أو احتجاز سفن، وصولًا إلى سيناريو أوسع يشمل ضرب قواعد وإلقاء ألغام بحرية، مما يوسع دائرة الصراع.

وأكد العميد طارق العكاري أن الاقتصاد العالمي هو الخاسر الأكبر من استمرار هذا التوتر، وأن الحل يكمن في الوصول إلى توافق دبلوماسي سريع يجنب المنطقة والعالم كارثة اقتصادية أكبر، خاصة مع تأثر دول كثيرة لم تشارك في الصراع.


