البرلمان الإسباني: وقف إطلاق النار في لبنان وإيران يجب أن يصبح دائمًا

انطلق منذ قليل اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع جدول أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة، وتقارير رؤساء لجان الجمعية عن نشاط اللجان، إلى جانب تبادل وجهات النظر إزاء القضايا التي تهم المنطقة الأورومتوسطية.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تتألف من الرئاسة المصرية وعضوية البرلمان الأوروبي والبرلمان الإسباني والبرلمان المغربي كنواب للرئيس، بينما يتألف المكتب الموسع للجمعية من أعضاء المكتب بالإضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة للجمعية.

أيمن محسب: فتح هرمز انفراجة مؤقتة.. والاقتصاد العالمي تحت الضغط



