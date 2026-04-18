العاصمة الجديدة تستضيف اجتماع برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط

كتب : نشأت حمدي

02:15 م 18/04/2026
    انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (1)
    انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (4)
    انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (2)

انطلق منذ قليل اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع جدول أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة، وتقارير رؤساء لجان الجمعية عن نشاط اللجان، إلى جانب تبادل وجهات النظر إزاء القضايا التي تهم المنطقة الأورومتوسطية.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تتألف من الرئاسة المصرية وعضوية البرلمان الأوروبي والبرلمان الإسباني والبرلمان المغربي كنواب للرئيس، بينما يتألف المكتب الموسع للجمعية من أعضاء المكتب بالإضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة للجمعية.

اقرأ أيضًا:

أيمن محسب: فتح هرمز انفراجة مؤقتة.. والاقتصاد العالمي تحت الضغط

فيديو قد يعجبك



قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
أخبار المحافظات

قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب
هل سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا يوليو المقبل؟ مصدر يحسم الجدل
أخبار مصر

هل سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا يوليو المقبل؟ مصدر يحسم الجدل
استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
أخبار مصر

استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب..وتعلق:"أول رحلة منفردة"- صور
زووم

أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب..وتعلق:"أول رحلة منفردة"- صور

اضغط للتفاصيل| رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟