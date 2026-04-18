نشرة التوك شو| مخزون استراتيجي مطمئن من السلع.. وتداعيات إعادة فتح مضيق هرمز
كتب : حسن مرسي
تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:
أديب: 164 مليار دولار ديون تثقل كاهل الاقتصاد.. نحتاج إلى إعفاء ديون مثل عهد مبارك
قال الإعلامي عمرو أديب، إن دول الخليج ستعود سريعًا إلى سابق عهدها رغم الاستهدافات التي طالت مناطق حيوية، مؤكدًا أن دبي والكويت والبحرين ستتعافى بسرعة بفضل قوتها الاقتصادية وبنيتها الأساسية.
أديب: مبادرات التبرع لسداد الدين الخارجي "سطحية" ولا تتناسب مع حجم الأزمة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مبادرات التبرع بمليون جنيه لسداد جزء من الدين المصري الخارجي البالغ 164 مليار دولار هي مبادرات سطحية ولا تتناسب مع حجم الأزمة.
الشهابي: لا يجوز التسرع في إصدار قانون الأحوال الشخصية دون حوار مجتمعي
وصف النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بأنه واحد من أخطر القوانين التي تمس الأمن القومي المصري، مشبهًا أهميته بقانون الإجراءات الجنائية أو "الدستور الثاني"، محذرًا من التسرع في إصداره دون دراسة متعمقة وحوار مجتمعي شامل يجيب عن الأسئلة الشائكة التي تثير القلق في الشارع.
خبير: واشنطن دخلت الحرب بمعلومات خاطئة والداخل الأمريكي تضرر بارتفاع الأسعار
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن القضية الفلسطينية تظل جوهر كافة أزمات المنطقة، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دائم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.
متحدث الوزراء: مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتد لـ6 أشهر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتمد على عدة محاور لضمان استقرار الأسعار، أبرزها تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتد لنحو 6 أشهر.