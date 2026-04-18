تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دول الخليج ستعود سريعًا إلى سابق عهدها رغم الاستهدافات التي طالت مناطق حيوية، مؤكدًا أن دبي والكويت والبحرين ستتعافى بسرعة بفضل قوتها الاقتصادية وبنيتها الأساسية.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مبادرات التبرع بمليون جنيه لسداد جزء من الدين المصري الخارجي البالغ 164 مليار دولار هي مبادرات سطحية ولا تتناسب مع حجم الأزمة.

وصف النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بأنه واحد من أخطر القوانين التي تمس الأمن القومي المصري، مشبهًا أهميته بقانون الإجراءات الجنائية أو "الدستور الثاني"، محذرًا من التسرع في إصداره دون دراسة متعمقة وحوار مجتمعي شامل يجيب عن الأسئلة الشائكة التي تثير القلق في الشارع.

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن القضية الفلسطينية تظل جوهر كافة أزمات المنطقة، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دائم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتمد على عدة محاور لضمان استقرار الأسعار، أبرزها تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتد لنحو 6 أشهر.