تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المركز الإعلامي بالوزارة بشأن جهود متابعة وحل شكاوى المواطنين المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمات المحلية والبيئية وسرعة الاستجابة للمشكلات الميدانية.

وأكدت "عوض"، بحسب بيان وزارة التنمية المحلية، الجمعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف شكاوى المواطنين، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري من خلال منظومة متكاملة للرصد والمتابعة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع المشكلات على أرض الواقع، مشيرة إلى دور المركز الإعلامي في رصد الشكاوى والتفاعل معها يوميًا.

وأوضحت أنه تم التعامل مع عدد من الشكاوى في 8 محافظات شملت الغربية، سوهاج، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، والدقهلية، وتنوعت بين تراكم القمامة والمخلفات والإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ استجابات عاجلة في محافظة الغربية شملت رفع تراكمات قمامة ضخمة بقرية "مشال" التابعة لمركز بسيون، إلى جانب سحب تجمعات مياه الأمطار بقرية ميت هاشم بمركز سمنود وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار الخدمات.

كما تم تنفيذ إزالة جزئية لتعدٍ على أرض زراعية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتطهير بحر سيف بقرية الكمايشة بمركز تلا في المنوفية، مع إزالة أسباب الشكاوى المتعلقة بالمخلفات وتحسين البيئة المحيطة.

وفي محافظة القاهرة، شملت الاستجابات إزالة إشغالات بحي مصر القديمة، وغلق منشآت مخالفة، وتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمصر الجديدة وشرق مدينة نصر، بما ساهم في إعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري.

وفي الدقهلية، تم التعامل مع طفح صرف صحي بقرية ميت محسن بمركز ميت غمر عبر الدفع بالمعدات وشفط المياه، مع إدراج القرية ضمن خطط التطوير، كما تم تحسين الإضاءة ورفع كفاءة الطرق بقرية مرصفا بالقليوبية.

كما تم تنفيذ حملة موسعة بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة الانضباط للشارع، بعد التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت منال عوض، على استمرار متابعة الشكاوى ورصدها يوميًا، مع سرعة الاستجابة الحاسمة، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن جودة الحياة في مختلف المحافظات.