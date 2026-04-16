إعلان

إطلاق برنامج "صحة واحدة" لإعداد كوادر في مواجهة الطوارئ الصحية

كتب : أحمد جمعة

09:23 م 16/04/2026

برنامج ''صحة واحدة'' لإعداد كوادر طوارئ صحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ البرنامج التدريبي “تعزيز الجاهزية والاستجابة بالمستوى الطرفي عبر تدريب المدربين في مجال الصحة الواحدة”، تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفي إطار الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة (2023-2027).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، إن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على نشر مفهوم “الصحة الواحدة”، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية، وبناء قدرات الكوادر الفنية بمديريات الشؤون الصحية في جميع المحافظات. ويربط البرنامج بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة لتحسين نظم الرصد والإنذار المبكر.

وأوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن البرنامج شهد مشاركة 27 متدرباً من كوادر فنية متميزة تمثل جميع محافظات الجمهورية، وارتكز التدريب على محاور رئيسية تشمل مفهوم الصحة الواحدة وتطبيقاته في الصحة العامة، والعلاقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والركائز الفنية للاستراتيجية القومية (2023-2027).ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالرحمن بلال، مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة، إلى أن البرنامج يركز على مواجهة التحديات الصحية المشتركة، خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مقاومة مضادات الميكروبات، الصحة البيئية، التغيرات المناخية، سلامة الأغذية والمياه، بالإضافة إلى آليات الإنذار المبكر والتقييم المشترك للمخاطر والمشاركة المجتمعية.وأضاف أن التدريب تضمن جلسات نقاشية تفاعلية وتطبيقات عملية لتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة في التعامل مع الطوارئ الصحية، بهدف بناء نظام صحي متكامل ومستدام قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.يأتي إطلاق البرنامج ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز الأمن الصحي وبناء نظم استجابة فعالة للتهديدات الصحية المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار وزارة الصحة برنامج صحة واحدة

أحدث الموضوعات

الموضة

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
حوادث وقضايا

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
شئون عربية و دولية

ترامب: تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

