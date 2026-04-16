حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تقدم الأتربة المثارة إلى مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية الغربية، نتيجة تأثير الجبهة الباردة، بما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية بتلك المناطق.

وقالت الأرصاد، في تنويه جوي، قبل قليل، إن من المتوقع امتداد الأتربة والرمال المثارة خلال الساعات المقبلة إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد، وباقي مناطق السواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، مع تقدم الوقت.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات اللازمة، خاصة أثناء القيادة على الطرق المكشوفة.

