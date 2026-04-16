كشف مسؤول في البيت الأبيض، تفاصيل كيفية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد اجتماع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مع سفيري إسرائيل ولبنان الثلاثاء الماضي.

وقال المسؤول الأمريكي، لـ"سي إن إن" الأمريكية إن الولايات المتحدة وضعت جدولًا زمنيًا لآلية التوصل إلى وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال اليومين الماضيين.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، أقر لبنان خلال الاجتماع بأن حزب الله يمثل "مشكلة مشتركة لتل أبيب وبيروت.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أنه مساء الأربعاء أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق خلالها الأخير على وقف إطلاق النار بشروط معينة، دون تقديم تفاصيل بشأن تلك الشروط.

اقرأ أيضًا:

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن ترامب كلف روبيو بالاتصال بالرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث حصل خلال المحادثة التي جرت ليلة الأربعاء على موافقة لبنان على وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب تحدث اليوم الخميس مع نظيره اللبناني جوزاف عون، ثم أجرى اتصالًا لاحقًا مع نتنياهو لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل الإعلان عنه رسميًا.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن وزارة الخارجية الأمريكية عملت بالتوازي مع حكومتي لبنان وإسرائيل على صياغة مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا من ست نقاط يحدد بنود الاتفاق، والتي تتضمن استمرار "حق إسرائيل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس"، وإمكانية تمديد الهدنة.

اقرأ أيضًا:

