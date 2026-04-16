إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:43 م 16/04/2026

انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالإسكندرية

أصيب شخصان، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي "محور أبو ذكري"، عند مدخل منطقة وادي القمر غربي محافظة الإسكندرية.

بلاغ وتحرك أمني سريع

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل وادي القمر، في نطاق قسم شرطة الدخيلة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحادث لتأمين المارة ومنع وقوع حوادث أخرى، مع العمل على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المعاينة الأولية وحالة المصابين

أظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات وصفت بالطفيفة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الدخيلة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.

