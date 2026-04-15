ترأست يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، اجتماعًا افتراضيًا نظم بالتنسيق مع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تفعيل توصيات إعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء.

ويأتي الاجتماع، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، ضمن سلسلة من اللقاءات وورش العمل الافتراضية التي تنظمها المنظمة بمشاركة الدول الأعضاء، لبحث مجالات بناء القدرات، والممارسات الخضراء، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في قطاع السياحة.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير صناعة السياحة، وما يتيحه من فرص في إدارة المقاصد السياحية وتحسين تجربة السائح في مختلف مراحل الرحلة، مشددة على أهمية وضع أطر حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والالتزام بالضوابط الأخلاقية.

من جانبه، أشاد السفير مصطفى أوزجان، مدير سكرتارية المنظمة، بجهود وزارة السياحة والآثار في تفعيل توصيات إعلان القاهرة، بما يعزز التعاون بين الدول الأعضاء ويدعم تنمية القدرات في قطاع السياحة.

وشهد الاجتماع عرضًا لجهود الدولة المصرية في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة، إضافة إلى مناقشات حول سبل تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات لتحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، أبرزها وضع إرشادات أخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة، وضمان أمن البيانات وخصوصيتها، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات، وتشجيع بيئات الابتكار لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي قبل تطبيقها على نطاق واسع.