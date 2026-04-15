أعلن مستشفى الشيخ زايد التخصصي، استحداث خدمات عيادة التخاطب والتأهيل، لتقديم رعاية متكاملة للأطفال وكبار السن، وذلك تحت إشراف نخبة من أخصائيي التخاطب والتأهيل.

وتشمل خدمات الأطفال إجراء اختبارات الذكاء، وتشخيص وعلاج اضطراب التوحد، وعلاج صعوبات التعلم وفرط الحركة، إلى جانب جلسات تعديل السلوك وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي، وعلاج تأخر النطق والكلام.

أما خدمات الكبار، خاصة مرضى ما بعد الجلطات الدماغية، فتتضمن برامج لاستعادة القدرة على الكلام، وتحسين التركيز والانتباه، وعلاج صعوبات البلع، واضطرابات الصوت والبحة، بالإضافة إلى برنامج تأهيل حركي متكامل بالتنسيق مع قسم العلاج الطبيعي.

وأوضح المستشفى أن العيادة تعمل بمقر العيادات الخارجية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مع إتاحة الحجز والاستفسار عبر الرقم المخصص لذلك (01028242192).