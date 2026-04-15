أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والمهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري، واللواء محمد حسن رئيس هيئة الطرق والكباري، والدكتور عبد الرحمن الباز نائب رئيس الهيئة، وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورؤساء الشركات التابعة لها، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع واستشاري المشروع، جولة تفقدية هامة لمشروع إنشاء خط سكة حديد بئر العبد / العريش / جنوبا رأس النقب (مطار طابا) بطول 353 كيلومترا.

تابع الوزير خلال جولته التفقدية تقدم الأعمال في المسافة من بئر العبد وحتى العريش بطول 83 كم، حيث يتقدم العمل في تنفيذ الجسر الترابي للخط والذي تنفذه عدد من الشركات المصرية الوطنية (10 شركات منفذة)، وكذلك أعمال تنفيذ محطات المشروع البالغة 7 محطات، وهي محطات (السادات والتي تخدم قرية المدادات وتجمع المويلح وقرية سلمنة، والتلول وتخدم أهالي قرية التلول، وشهداء الروضة التي تخدم قرية شهداء الروضة وقرية المزار ومصنع الملح والتي تخدم مصنع الملح ومحمية الزرائيق، والمساعيد التي تخدم منطقة المساعيد وقرية الميدان وتجمع المرية آل رويعي وتجمع البراهمة ونادي الهجن الرياضي المصري والسوق التجاري للجملة وجامعة سيناء - وسط العريش وتخدم وسط العريش، ومطار العريش وتخدم مدينة العريش (قسم ثان) ومطار العريش الدولي).

كما تم الاطلاع على أعمال تفقد وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم، التي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية وشبكة خطوط السكك الحديدية من وإلى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية في هذه المسافة والتي تشتمل على (عدد 9 كباري تقاطع - كوبري مسار - 2 نفق).

وتابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لباقي مراحل المشروع والتي تشمل (المسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم - المسافة من الحسنة إلى طابا بطول 173 كم)، وأكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وموافاته بشكل دوري بملف شامل عن المشروع يشتمل على تقدم العمل بالمسار والقطاعات وقائمة الكميات وتقدم الخطة الزمنية للمشروع.

وفي ختام جولته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية أنه تم متابعة استكمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا) بطول إجمالي حوالي 500 كم، وهو أحد أهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش / طابا، حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع.

كما سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء من خلال ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

وتبرز أهمية هذا الخط في ارتباطه مع شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المخطط إنشاؤها في سيناء، مضيفا أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ كافة المشروعات التي تخدم أهالي سيناء الحبيبة وتحقيق التنمية الشاملة بها، وهذا المشروع يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء، خاصة وأن قطار التنمية في كافة مراحله يقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة وآمنة.

ولفت الوزير إلى أهمية افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم العام الماضي وما يقدمه من مستويات خدمة مميزة في نقل الركاب والبضائع.

