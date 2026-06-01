أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متابعة آخر صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تكون سحب ركامية على مناطق من أقصى الحدود الغربية وصحراء مطروح.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب يصاحبها فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا، مع احتمال نشاط للسحب الرعدية على بعض المناطق بشكل متقطع.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

أشارت "الأرصاد" إلى أن صور الأقمار الصناعية رصدت وجود سحب متوسطة وعالية تتخللها بعض السحب المنخفضة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحري، بالإضافة إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

ولفتت "الهيئة" إلى أن هذه السحب ربما ينتج عنها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على تلك المناطق، على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار متابعة الحالة الجوية وتحديث البيانات أولًا بأول وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، مع التنبيه على المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية.

