إعلان

بيان عاجل من "حياة كريمة": أموال تبرعات المصريين لا تُصرف إلا داخل مصر

كتب : مصراوي

01:00 ص 15/04/2026

حياة كريمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت مؤسسة حياة كريمة، منذ قليل، بيانا أكدت خلاله أنها تابعت الفترة الماضية ردود الأفعال المصاحبة للاجتماع التنسيقي الذي تم عقده مع مفوضية اللاجئين وهي إذ تثمن كافة الآراء والمداخلات التي تعكس غيرة المواطنين على أموال التبرعات وحرصهم الأصيل على وصول هذه التبرعات إلى مستحقيها من أبناء الشعب المصري، فإنها وفي هذا الصدد تود توضيح النقاط التالية:

حياة كريمة: نؤكد التزامنا الكامل بالشفافية والأمانة في إدارة الموارد

وشددت مؤسسة "حياة كريمة التزامها الكامل بالشفافية والأمانة في إدارة مواردها، مع وضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها، وأن أموال تبرعات المصريين بالكامل هي موجهة حصرا لدعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية والتي تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، دون أي استخدام خارج هذا الإطار.

وأضاف البيان: في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين، تؤكد المؤسسة أن البرامج المخصصة لدعم الفئات الوافدة داخل مصر، يتم تمويلها بالكامل من منح دولية مخصصة، دون أي مساس بموارد أو تبرعات المصريين، مع الالتزام بالفصل التام بين الحسابات وفق أعلى معايير الحوكمة، وبما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية وتخفيف الأعباء عنها، وتشدد المؤسسة أنه دائماً ما يتم دراسة أثر أي شراكة دولية ومدى خدمتها للمواطن المصري كمعيار أساسي وقبلة نهائية لأي تعاون.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود لا تمس حقوق أو فرص العمل الخاصة بالمواطن المصري، بل تساهم في توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الجميع.

تخفيف العبء عن الدولة المصرية

وتابع البيان: تأتي هذه الجهود لتخفيف العبء عن الدولة المصرية بشكل مؤقت لحين عودة اللاجئين إلى أوطانهم، وذلك بما لا يؤثر على حقوق المواطن المصري أو أولويات التنمية الوطنية.

وأعربت المؤسسة عن استنكارها للإساءات اللفظية التي تم تداولها، مؤكدة أنها تترفع عن الرد على مثل هذه الأساليب غير المهنية والجزافية التي لم تتحرَّ الدقة والموضوعية قبل إصدار الأحكام. كما تعتب المؤسسة على بعض المنصات الإعلامية والزملاء الإعلاميين الذين تناولوا الموضوع من طرف واحد، دون محاولة استيضاح الحقائق من إدارة المؤسسة. واكمل البيان: تؤكد مؤسسة حياة كريمة أنها متواجدة بشكل دائم، وأبوابها مفتوحة لجميع القنوات والإعلاميين للرد على أي استفسارات وتوضيح الحقائق في أي وقت.

وختم البيان: تواصل مؤسسة "حياة كريمة" عهدها مع المواطن المصري بأن تظل الحصن الداعم له، مع استمرار دورها في مساندة جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة، معتمدة في ذلك على ثقتكم الغالية وتحريكم الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حياة كريمة دعم اللاجئين تمويل حياة كريمة حياة كريمة واللاجئين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

أخبار المحافظات

رياضة عربية وعالمية

نصائح طبية

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

