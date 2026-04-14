بعد انطلاقها بعشرة أيام.. "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "مودرن"

كتب : محمد أبو بكر

12:03 م 14/04/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، الثلاثاء، إن لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قررت استدعاء الممثل القانوني لقناة "مودرن إم تي أي" لجلسة استماع

وأضاف المجلس، أن الاستدعاء بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "مودرن سبورتس" المذاعة بتاريخ 11 أبريل الجاري، تقديم هاني حتحوت، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وأوضح "الأعلى للإعلام"، أنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس،

انطلاق قناة مودرن بشكل جديد

كانت أعلنت قناة مودرن، عن انطلاقها في ثوب جديد 4 أبريل.

وبحسب بيان القناة، فإنه من المقرر بثها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عبر 3 استديوهات رئيسية هي استديو: "601"، استديو "602"، واستديو عمر الشريف، في إطار تجهيزات مكثفة لإنطلاق البث قريبًا.

‎ووفقا للبيان، فإن بث قناة modern mti على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11823V، ضمن خطة إطلاق القناة في السوق الإعلامي المصري خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن القناة مملوكة لرجل الأعمال وليد دعبس، ويشير اختصار MTI إلى Modern Technology & Innovation، أي "مودرن للتكنولوجيا والابتكار".

