كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة تستعد لبدء أولى رحلات الحج 2026.

مراجعة نهائية لملفات الحجاج قبل انطلاق موسم الحج السياحي 2026

قال "وحيد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن شركات السياحة تراجع حاليًا مع وزارة السياحة والآثار الملفات النهائية للحجاج، مشيرًا إلى أن هذه تُعد آخر مرحلة قبل السفر.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن بعض الشركات المنظمة لرحلات الحج السياحي 2026 تُنظم حاليًا لقاءات للمواطنين وندوات توعوية؛ بحضور عدد من الوعاظ والدعاة التابعين للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف؛ لتعريفهم بالطرق المثلى لأداء مناسك الحج.

شركات السياحة انتهت من استعداداتها لبدء تفويج رحلات الحج السياحي

أوضح أن شركات السياحة انتهت حاليًا من استعداداتها لبدء تفويج رحلات الحج السياحي للموسم الجاري، مشيرًا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، ورحلات المستوى البري ستكون البداية، يعقبها سفر حجاج المستوى الاقتصادي طيران، بينما تختتم الرحلات ببرامج الحج فئة الخمس نجوم.

وفي هذا السياق، تواصل وزارة الطيران المدني، وجميع شركاتها التابعة، تجهيزاتها واستعداداتها المكثفة لموسم الحج لعام 2026م، من لتقديم أعلى مستويات الخدمة عبر شركات الطيران الوطنية والمطارات المصرية.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أصدرت الكتاب الدوري رقم (57) لسنة 2026، الموجّه إلى الممثلين القانونيين للشركات الأعضاء، بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمراجعة النهائية لبرامج الحج السياحي لموسم 1447 هـ، وذلك في ضوء كتاب وزارة السياحة والآثار ومراجعة البيانات المسجلة على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.

وأوضحت الغرفة أن التعميم يأتي استنادًا إلى المادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983، والتي تلزم الشركات السياحية بإخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التي تنظمها، مشيرة إلى بدء الإدارة العامة للسياحة الدينية مراجعة البرامج المدرجة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأشارت إلى أنه يتعين على الشركات السياحية مراجعة بيانات برامج الحج على موقع

trans.hajj.gov.eg، والتأكد من دقة البيانات المدرجة وفق الآلية المحددة، والتي تبدأ بالدخول إلى قائمة الشركات السياحية ثم مسار الحج لاستكمال خطوات المراجعة.

وبحسب التعميم، تشمل الخطوات إدراج بيانات السكن من خلال نافذة البرامج، وإضافة سكن مكة والمدينة مع تحديد تواريخ الدخول والمغادرة لكل برنامج، إلى جانب رفع مستندات البرنامج المطلوبة عبر نافذة مستندات البرامج وفق القائمة المحددة.

"غرفة السياحة" تكشف موعد أولى رحلات الحج وأسعار تذاكر الطيران- خاص





السياحة: ضرورة سداد الرسوم المقررة عن كل حاج

شددت الغرفة على ضرورة سداد الرسوم المقررة عن كل حاج من خلال نافذة سداد رسوم الحجاج، مع رفع أصل إيصال السداد أو إشعار التحويل البنكي إلكترونيًا، وتسليم الأصل لمسؤولي صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية.

وتضمن التعميم أيضًا قيام الشركات بالتنسيق مع شركة الطيران والجسر العربي لرفع مستندات حجوزات وسائل السفر عبر النافذة المخصصة، إضافة إلى متابعة حالة البرنامج من خلال نافذة توجيه ومتابعة البرامج، واستكمال أي ملاحظات قبل إرسال البرنامج للمراجعة النهائية.

وأكدت الغرفة أنه يسمح بتعديل بيانات السكن بما يعكس مقر إقامة الحجاج الفعلي بدقة، نظرًا لارتباط هذه البيانات بتسليم بطاقات "نسك" للحجاج، وكذلك وصول الحقائب إلى أماكن إقامتهم دون فقدها، مشددة على ضرورة تحري الدقة الكاملة عند إدراج البيانات.