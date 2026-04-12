أصدرت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، قرارًا بحركة تعيينات شملت رؤساء جدد لقطاعات وهيئات بالوزارة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، ضمت حركة:

- تجديد تكليف السفير عمر أحمد سليم، مستشارًا لوزير الثقافة للشئون الخارجية.

- ندب الدكتور محمود حامد صالح، رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية.

- ندب هشام محمد عطوة، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- ندب الدكتور أيمن حافظ الشيوي، رئيسًا لقطاع المسرح.

- ندب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، مديرًا للمركز القومي للترجمة.

- ندب خالد عوض اللبان، مساعدًا لوزير الثقافة للشئون الاقتصادية وتنمية الموارد.

كما شملت قرارات الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، استمرار المهندس محمد أبوسعدة في منصبه، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس حمدى سطوحي، في منصبه رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أشرف العزازي، في منصبه، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نبيلة حسن، في منصبها، رئيس أكاديمية الفنون.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمل، والدفع بقيادات تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ مستهدفات المرحلة المقبلة داخل وزارة الثقافة، وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة، ستشهد الإعلان أيضاً عن قرارات متعلقة بإدارة بقية الهيئات التابعة للوزارة خاصة دار الأوبر المصرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأعربت وزيرة الثقافة عن خالص تمنياتها للقيادات التي شملتها القرارات الجديدة بالتوفيق في مهامهم، مؤكدة أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

