بعد واقعة سيدة الإسكندرية.. مقترح برلماني لإطلاق خط طوارئ نفسي

كتب : نشأت حمدي

03:37 م 12/04/2026

النائبة سحر البزار

تقدّمت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمقترح برلماني إلى رئاسة مجلس الوزراء لإطلاق "خط طوارئ للنجدة النفسية"، كخدمة وطنية موحدة تعمل على مدار الساعة؛ لتقديم الدعم النفسي العاجل للمواطنين والتدخل في حالات الأزمات.

وأكدت البزار، في بيان صحفي، أن المقترح يستهدف إنشاء رقم مختصر وسهل الحفظ، على غرار أرقام الطوارئ مثل النجدة والإسعاف، بما يتيح للمواطنين الوصول الفوري إلى دعم نفسي متخصص في اللحظات الحرجة، خاصة في ظل تزايد الضغوط النفسية والاجتماعية.

آلية متكاملة لدعم الحالات النفسية وتحويلها للجهات المختصة

وأشارت إلى أن خط "النجدة النفسية" يقوم على مركز وطني لإدارة الأزمات، يضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين مدربين، ويعمل من خلال قنوات متعددة تشمل المكالمات الهاتفية والرسائل والدعم الإلكتروني، وفق معايير جودة واستجابة محددة.

ويعتمد النظام على آلية ذكية لتحويل الحالات إلى الجهات المختصة فورًا، حيث يتم توجيه الحالات النفسية إلى وزارة الصحة، والحالات الاقتصادية إلى وزارة القوى العاملة، والحالات الاجتماعية والمالية إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى جانب تقديم دعم قانوني ونفسي للنساء عبر المجلس القومي للمرأة، وحماية الأطفال من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ماذا يتضمن مقترح النائبة لدعم المرضى النفسيين؟

ويتضمن المقترح إنشاء نظام متابعة لكل حالة لضمان استمرار الدعم حتى تجاوز الأزمة، مع قياس الأثر ورضا المستفيدين، كما يشمل ربط الخدمة بمركز معلومات مجلس الوزراء ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني كشركاء في التنفيذ.

ومن المتوقع أن يسهم إطلاق "خط طوارئ للنجدة النفسية" في خفض معدلات الأزمات النفسية الحادة والانتحار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجاتهم.

وأكدت النائبة أن المشروع يمثل خطوة ضرورية لحماية الأرواح وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مطالبة بسرعة دراسته واعتماده كأولوية وطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصحة النفسية.

البرلمان الصحة النفسية الدعم النفسي مجلس الوزراء

