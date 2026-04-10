وجّه الإعلامي مجدي الجلاد تساؤلًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول أسباب تباطؤ الدولة في التخارج من النشاط الاقتصادي، رغم أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك اعتبارات خفية وراء استمرار هذا الوضع؟.

وأوضح د. "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات "أونا للصحافة والإعلام"، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن تدخل الدولة في الاقتصاد له جذور تاريخية تعود إلى مرحلة التأميم بعد خمسينيات القرن الماضي، والتي جاءت في سياق ظروف سياسية واقتصادية استثنائية، رغم وجود قطاع خاص وطني قوي آنذاك ساهم في بناء صناعات مهمة.

أسباب تباطؤ الدولة في التخارج من الاقتصاد

أشار المبعوث الأممي، إلى أن بطء التخارج يرتبط بعدة عوامل، منها: اعتبارات أيديولوجية، وأخرى إدارية تتعلق بأسلوب إدارة الأصول، إضافة إلى طريقة تقييم المشروعات، إذ قد تستمر الدولة في إدارة مشروعات بعوائد محدودة مقارنة بقيمتها الحقيقية.

وأكد د. "محيي الدين" أن القطاع الخاص لا يقتصر على الأسماء البارزة، بل يشمل قاعدة واسعة من المستثمرين في المحافظات، يعملون بعيدًا عن الأضواء، ويساهمون بفاعلية في التشغيل والإنتاج ودفع الضرائب.

هل المشكلة في الأفراد أم في المنظومة؟

شدد د. محمود محيي الدين، على أن التحدي لا يتعلق بكفاءة الأفراد داخل الحكومة، بل بضعف المؤسسات والسياسات، قائلًا إن "المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية"، ما يعكس الحاجة إلى تطوير الإطار المؤسسي والسياسات المنظمة للعمل الاقتصادي.

ولفت إلى أن وجود مجموعة اقتصادية قوية داخل الحكومة، أو نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يمكن أن يعزز من كفاءة التنسيق ووضع السياسات، خاصة في ظل تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات.

نماذج ناجحة تستحق التوسع

تحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، عن أن هناك تجارب ناجحة مثل: المناطق الاستثمارية، التي أثبتت قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه النجاحات وتعميمها.

وأشاد د. "محيي الدين" بأداء كامل الوزير، مشيرًا إلى أن الحسم وسرعة اتخاذ القرار ساهما في تحقيق إنجازات ملموسة، خاصة في قطاعي النقل والصناعة.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب الانتقال من الاعتماد على الأفراد إلى بناء مؤسسات قوية وسياسات واضحة، بما يضمن تحسين كفاءة الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص في التنمية.