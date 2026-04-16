مصرع شخص دهسته تريلا داخل مصنع بطاطس شرق العوينات بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:53 م 16/04/2026

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس بواسطة سيارة نقل ثقيل داخل نطاق مصنع البطاطس بمنطقة شرق العوينات التابعة إداريًا لمحافظة الوادي الجديد، في حادث مأساوي استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول جثة شخص إلى مستشفى الداخلة العام، عقب وقوع حادث داخل نطاق مصنع البطاطس بشرق العوينات.

وعلى الفور، جرى إخطار الجهات المعنية، التي انتقلت إلى موقع الحادث لفحص ملابساته، والوقوف على أسباب دهس الضحية بواسطة سيارة نقل ثقيل.

بيانات المتوفى ونقل الجثمان

كشفت المعاينة الأولية عن مصرع سعيد عبد الرؤوف عبد المقصود، 41 عامًا، ومقيم بمحافظة الجيزة، بعدما دهسته سيارة نقل ثقيل داخل المصنع.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الداخلة العام، حيث أُودع تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة تبدأ التحقيق

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عقب استلام المحضر، والاستماع إلى أقوال الشهود، فيما تواصل الجهات المختصة جمع التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان أسباب وقوعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

