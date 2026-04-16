"مدبولي" يُعيد تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائبه

كتب : محمد نصار

11:03 م 16/04/2026

مصطفى مدبولي وحسن عيسى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

ونص القرار على أن تكون المجموعة بعضوية وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما نص القرار على أنه للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ونص القرار أيضًا على أن تعقد المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجموعة الوزارية حال حضوره.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء حسين عيسى مصطفى مدبولي

