يبدأ مساء اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد بشأن تعديل مواعيد غلق المحال حتى يوم 27 أبريل الجاري.

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاستمرار في تطبيق موعد الغلق للمولات والمحال عند الساعة الحادية عشرة مساءً حتى نهاية فترة الشهر التي أُعلن عنها مسبقاً، والمقررة في الفترة من 28 مارس إلى 27 أبريل الجاري.

وبناءً عليه، ستكون مواعيد غلق المحال هي الساعة الحادية عشرة مساءً، وليس التاسعة كما كان مقررًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى نهاية المدة في 27 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في ضوء مناقشة الحكومة لتداعيات قرارات وقف إطلاق النار، وما ترتب عليها من انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالميًا.

