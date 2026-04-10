بداية من اليوم.. تغيير مواعيد غلق المحال حتى 27 أبريل

كتب : محمد نصار

09:00 ص 10/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

يبدأ مساء اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد بشأن تعديل مواعيد غلق المحال حتى يوم 27 أبريل الجاري.

غلق المحال 11 مساء حتى 27 أبريل

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاستمرار في تطبيق موعد الغلق للمولات والمحال عند الساعة الحادية عشرة مساءً حتى نهاية فترة الشهر التي أُعلن عنها مسبقاً، والمقررة في الفترة من 28 مارس إلى 27 أبريل الجاري.

وبناءً عليه، ستكون مواعيد غلق المحال هي الساعة الحادية عشرة مساءً، وليس التاسعة كما كان مقررًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى نهاية المدة في 27 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في ضوء مناقشة الحكومة لتداعيات قرارات وقف إطلاق النار، وما ترتب عليها من انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالميًا.

حدث بالفن| ممثلة ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات وشروط حضور حفل نجمة
