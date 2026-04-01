أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى نهجًا متدرجًا في اتخاذ القرارات، بما يساهم في تجنب أي إجراءات عنيفة لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه سيتم بدء تطبيق العمل عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في إطار تفعيل منظومة العمل عن بعد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي بالتنسيق مع قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم نمو عجلة الاقتصاد، وتقليل الحركة داخل الشوارع، بما يسهم في تقليل الضغوط وتجنب ارتفاع الأسعار، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الوزارات، مؤكدًا أن كل وزير مسؤول بشكل كامل عن تنفيذ سياسات ترشيد الموارد داخل وزارته، في إطار حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

