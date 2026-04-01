"يجنبنا قرارات قاسية".. مدبولي: العمل عن بُعد يهدف لتخفيف الضغط وتوفير الموارد

كتب : أحمد العش

06:03 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى نهجًا متدرجًا في اتخاذ القرارات، بما يساهم في تجنب أي إجراءات عنيفة لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه سيتم بدء تطبيق العمل عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في إطار تفعيل منظومة العمل عن بعد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي بالتنسيق مع قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم نمو عجلة الاقتصاد، وتقليل الحركة داخل الشوارع، بما يسهم في تقليل الضغوط وتجنب ارتفاع الأسعار، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الوزارات، مؤكدًا أن كل وزير مسؤول بشكل كامل عن تنفيذ سياسات ترشيد الموارد داخل وزارته، في إطار حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي للحكومة

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس

