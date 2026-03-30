السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران- فيديو

كتب : محمد عمارة

12:54 م 30/03/2026 تعديل في 01:17 م

الرئيس السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب بشأن إيران

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حرب إيران.

وقال الرئيس في كلمة له على هامش مؤتمر إيجبس: فخامة الرئيس.. بكلمك باسم الإنسانية وكل محب للسلام وأنت يا فخامة الرئيس محب للسلام، بوجه لك رسالة مباشرة، باسمي وباسم المنطقة والعالم، التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب، من فضلك فخامة الرئيس، من فضلك، ساعدنا في إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك.

اجتماع ثلاثي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

وأمس الأحد، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع ثلاثي عُقد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم الأحد، بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل التنسيق المشترك لاحتواء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في جهود خفض التصعيد ودعم الاستقرار بالمنطقة، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد شريف على ضرورة توظيف إمكانات الدول الثلاث وقدراتها بما يسهم في القيام بدور مؤثر لاحتواء التصعيد ووقف الحرب، مؤكدًا أهمية التحرك الجماعي والمنسق لتجنب انزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى الشاملة.

