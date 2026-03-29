ماذا قدمت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس؟

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 2 مليون خدمة من خدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة السويس، وذلك من خلال 26 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة، خلال 16 شهرًا من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن وحدات ومراكز طب الأسرة تمثل نقطة الانطلاق الأولى للمنتفعين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يحصل المواطن من خلالها على مختلف خدمات الرعاية الصحية الأولية، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والمعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستدامة.

وتابع: منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة السويس تقدم حاليًا أكثر من 70% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، مع العمل المستمر على تعزيز كفاءة هذه المنشآت وتوسيع نطاق خدماتها للوصول إلى أكثر من 80%، بما يتماشى مع أفضل النظم الصحية العالمية.

وأشار رئيس الهيئة في بيان، إلى أن الخدمات المقدمة تنوعت لتشمل مختلف التخصصات، من بينها عدد خدمات طب الأسرة التي بلغت 1,305,359 خدمة، فيما بلغت خدمات الأسنان 236,749 خدمة، وخدمات الطوارئ 64,950 خدمة، وخدمات تنظيم الأسرة 238,515 خدمة، بالإضافة إلى 258,653 خدمة معملية، و3,269 خدمة أشعة، و13,382 خدمة باطنة، و3,548 خدمة نساء، بما يعكس تكامل منظومة الرعاية الصحية الأولية داخل منشآت الهيئة بالمحافظة.

عدد المواطنين بالتأمين الصحي الشامل بالسويس

وفي السياق ذاته، لفت رئيس الهيئة إلى أن عدد المواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس تجاوز نصف مليون مواطن، بما يعكس الإقبال المتزايد على الانضمام للمنظومة والاستفادة من خدماتها الصحية المتكاملة، ويؤكد نجاح جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.



متحدث الصحة يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر

أزمة تكليف العلاج الطبيعي.. تحرك جديد من النقابة



