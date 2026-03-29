تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس؛ لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير التربية والتعليم، بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة.

وتساءل فايد، في طلبه، عن الكيفية التي تمكَّن بها محافظ القاهرة من إصدار قرار بتعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة ليوم الأحد في نفس يوم وساعة تطبيقه، موضحًا أن القرار صدر بعد بدء اليوم الدراسي بالفعل؛ حيث كان الطلاب داخل مدارسهم وأولياء الأمور في أعمالهم، رغم أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تكن تشير إلى حالة جوية بنفس حدة يوم الأربعاء الماضي.

وتساءل النائب أيضًا: كيف يُتخذ مثل هذا القرار دون دراسة كافية لتأثيره على الأُسر المصرية، وكذلك على سير العمل والإنتاج؟!

وقال فايد إن مثل هذه القرارات المفاجئة تفرض أعباءً إضافية على المواطنين، وتُربك حياتهم اليومية.

وشدد النائب على أنه لا ينبغي أن تتوقف مظاهر الحياة الطبيعية لمجرد هطول أمطار خفيفة؛ فمثل هذا النهج لا يليق بدولة بحجم وأهمية مصر.

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجَّه كل المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، باستكمال اليوم الدراسي للطلاب الذين حضروا إلى المدارس، قبل قرارات المحافظين بتعطيل الدراسة، والذين تعذر على أولياء أمورهم اصطحابهم من المدارس، مع عدم إجراء أي امتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن القرار جاء نظرًا لوجود بعض الطلاب في المدارس قبيل صدور قرارات محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، بتعطيل اليوم الدراسي بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وشدد الوزير على كل مدارس المحافظات الثلاث عدم ترك الطلاب خارج المدارس لحين استلامهم من قِبل أولياء أمورهم.

وكانت محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" قررت تعليق الدراسة اليوم الأحد، بسبب موجة من الطقس غير المستقر التي ضربت البلاد، مصحوبةً بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، في مشهد يعكس حالة التأهب القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.