أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن زيادة أسعار وسائل النقل تأتي نتيجة تضاعف مرتبات العاملين في القطاع ثلاث أضعاف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في تشغيل وسائل النقل.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن ما يحدث في مصر من زيادة أسعار الوقود والنقل هو انعكاس مباشر للأزمة العالمية الناجمة عن الحرب، مشيرًا إلى أن مصر ليست دولة نفطية وتضطر للاستيراد بالأسعار العالمية، لكن الحكومة حريصة على تقليل الأعباء على المواطن قدر الإمكان.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 2500 جنيه قبل ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10 آلاف جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، مما ينعكس على تكاليف التشغيل.

وأضاف وزير النقل أن تكلفة الوقود قفزت بشكل كبير، حيث كان سعر لتر السولار 5.5 جنيه في عام 2019، بينما وصل حاليًا إلى 20.5 جنيه.

وأشار إلى أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من السولار والغاز، حيث يتم استخراج نحو 55% من احتياجات السولار محليًا و60% من الغاز، بينما يتم استيراد الباقي بالأسعار العالمية التي تضاعفت بسبب الحرب.

وتابع الفريق كامل الوزير أن عدد المصانع في مصر قفز من 20 ألف مصنع في بداية الألفينات إلى 70 ألف مصنع حاليًا، مما زاد من استهلاك الطاقة بشكل كبير.

وأشار إلى أن أسعار الغاز المحلي ارتفعت من 4.5 دولار إلى 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما قفز سعر برميل النفط من 60 إلى 116 دولارًا، مما أثر على كل مناحي الحياة بما فيها أسعار النقل.

وأوضح وزير النقل أن مرتبات 40 ألف موظف في السكة الحديد وحدها تتجاوز 4.8 مليار جنيه سنويًا بمتوسط 10 آلاف جنيه للموظف، وهو مبلغ طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن الموظف له أسرة وأطفال ومدارس، ولا يمكن تجاهل حقوقه في زيادة الأجر مع ارتفاع الأسعار.