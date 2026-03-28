تصوير- هاني رجب:

أنهى علاء فاروق وزير الزراعة مراسم العزاء الذي أقامه لوالدته مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن تعديل مواعيد إغلاق المحال العامة وقاعات المناسبات الذي بدأ تطبيقه اليوم.

وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم السبت، وسط توافد عدد كبير من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في والدة الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، في أجواء سادها الحزن.

وحضر مراسم العزاء عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، الذين حرصوا على مواساة وزير الزراعة وأسرته في مصابهم الأليم.

كما شهد العزاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، في لفتة تعكس حالة التكاتف والدعم في مثل هذه المواقف الإنسانية.



وسادت حالة من الحزن بين الحضور، حيث حرص الجميع على تقديم التعازي والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.