إعلان

تطبيقا لقرار الغلق.. وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً -(صور)

كتب : محمد لطفي

10:20 م 28/03/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً (4)
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً
  • عرض 22 صورة
    وزير الزراعة ينهي عزاء والدته في التاسعة مساءً

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:
أنهى علاء فاروق وزير الزراعة مراسم العزاء الذي أقامه لوالدته مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن تعديل مواعيد إغلاق المحال العامة وقاعات المناسبات الذي بدأ تطبيقه اليوم.

وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم السبت، وسط توافد عدد كبير من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في والدة الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، في أجواء سادها الحزن.

وحضر مراسم العزاء عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، الذين حرصوا على مواساة وزير الزراعة وأسرته في مصابهم الأليم.

كما شهد العزاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، في لفتة تعكس حالة التكاتف والدعم في مثل هذه المواقف الإنسانية.

وسادت حالة من الحزن بين الحضور، حيث حرص الجميع على تقديم التعازي والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي يوافق.. النائب أحمد عبدالجواد يطلب من رئيس الوزراء الحضور للبرلمان
أخبار مصر

مدبولي يوافق.. النائب أحمد عبدالجواد يطلب من رئيس الوزراء الحضور للبرلمان
بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام
رياضة عربية وعالمية

بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام
وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
أخبار مصر

وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
أمير رمسيس عن إغلاق السينما 9 مساءً: ضرب لصناعة تترنح
سينما

أمير رمسيس عن إغلاق السينما 9 مساءً: ضرب لصناعة تترنح
بينها المدارس والمترو.. أبرز الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم
أخبار مصر

بينها المدارس والمترو.. أبرز الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب