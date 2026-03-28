بعد تعرضه وأولاده للتنمر.. وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عدد من أحياء القاهرة لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة، لتقليل تأثير الأحداث الجارية فى المنطقة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار ومتابعة الالتزام به على أرض الواقع، والتواجد الميداني اليومي لمتابعة تنفيذ القرار.

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

وأكد محافظ القاهرة استمرار المتابعة من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان التنفيذ الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية بما يخدم المواطنين.

ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بحيث تغلق فى التاسعة مساءً بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، باستثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم.

كما تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.