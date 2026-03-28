كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، على عدد من العاملين بديوان عام الوزارة، وكذلك بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بما لا يتعارض مع سير العمل أو يؤثر على انتظامه.

جاء ذلك ردًا على التساؤلات والاستفسارات بشأن موقف العاملين بقطاع الكهرباء من قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن تطبيق القرار سيمتد أيضًا إلى كافة الهيئات التابعة للوزارة، ومن بينها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية، مع مراعاة طبيعة العمل بكل جهة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن العمل سيستمر بشكل طبيعي ومنتظم في جميع شركات توزيع الكهرباء وشركات الإنتاج والنقل، وفقًا لخطط التشغيل والجداول المحددة، دون أي تأثير على جودة واستقرار التغذية الكهربائية أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

