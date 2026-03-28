إعلان

تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد على العاملين بالكهرباء.. تفاصيل

كتب : محمد نصار

02:53 م 28/03/2026

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، على عدد من العاملين بديوان عام الوزارة، وكذلك بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بما لا يتعارض مع سير العمل أو يؤثر على انتظامه.

جاء ذلك ردًا على التساؤلات والاستفسارات بشأن موقف العاملين بقطاع الكهرباء من قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن تطبيق القرار سيمتد أيضًا إلى كافة الهيئات التابعة للوزارة، ومن بينها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية، مع مراعاة طبيعة العمل بكل جهة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن العمل سيستمر بشكل طبيعي ومنتظم في جميع شركات توزيع الكهرباء وشركات الإنتاج والنقل، وفقًا لخطط التشغيل والجداول المحددة، دون أي تأثير على جودة واستقرار التغذية الكهربائية أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

العمل عن بعد في الكهرباء العمل من المنزل العمل عن بعد الكهرباء

أحدث الموضوعات

تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
أخبار مصر

الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك لحرمة
أخبار

رئيس الوزراء: الطماطم بين 10 و15 جنيهًا في سوق العبور
أخبار مصر

المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

