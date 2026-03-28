أول تعليق من أحمد عيد بعد خسارته في انتخابات حزب الدستور

كتب : عمرو صالح

11:14 م 28/03/2026

علق أحمد عيد بقائمة "الطريق إلى الناس" التي خسرت انتخابات رئاسة حزب الدستور ضد قائمة "بداية جديدة" التي تترأسها الدكتورة وفاء صبري والتي فازت بانتخابات رئاسة الحزب.

وقال "عيد"، في لايف على الصحفة الرسمية للحزب عقب اعلان نتيجة الانتخابات: "أهنئ الدكتورة وفاء صبري بفوزها برئاسة الحزب ..وأنا وبرنامجي الانتخابي وأعضاء قائمتي سنعمل معها خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالحزب وتحقيق أهدافه".

واستكمل: "نسبة المشاركة بانتخابات رئاسة الحزب مشرفة للغاية وعبرت عن روح حزب الدستور الذي نعتبره بيتا لنا جميعا".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور، منذ قليل، النتائج النهائية لعملية الفرز، مسفرةً عن فوز قائمة بداية جديدة بمقاعد الإدارة العليا للحزب، بعد حصولها على 54‎%‎ من الأصوات لتبدأ الدكتورة وفاء صبري مهام عملها رسميا رئيسا لحزب الدستور للسنوات الثلاث المقبلة خلفا للدكتور جميلة إسماعيل.

وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة بين قائمتين على رئاسة الحزب، حيث خاضت الدكتورة وفاء صبري السباق الانتخابي على رأس قائمة بداية جديدة، فيما ينافس أحمد عيد بقائمة الطريق إلى الناس.

وجرت عملية التصويت وفق الإجراءات التي حددتها اللجنة المشرفة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات الورقية والإلكترونية وسط ترقب من أعضاء الحزب لمعرفة هوية الرئيس الجديد وقيادة المرحلة المقبلة.

