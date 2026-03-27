رضا فرحات: قرار غلق المحال 9 مساءً صعب لكنه تدريجي

رضا فرحات عن قرار غلق المحال 9 مساءً: نحتاج وقت طويل لتغيير نمط المستهلك المصري

رضا فرحات - عمرو أديب, الحكاية, غلق المحال 9 مساء, أزمة الطاقة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات الساعة 9 مساءً قرار صعب ولكنه تدريجي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك آثاره السلبية على قطاع كبير ومهم من الاقتصاد، لكنها اضطرت إليه لتجنب اتخاذ إجراءات أكثر شدة في المستقبل.

وقال الدكتور رضا فرحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن القرار يؤثر بشكل مباشر على نمط المستهلك المصري، خاصة في "نافذة الذروة الليلية" التي تبدأ بعد الساعة 9 مساءً، لافتًا إلى أن تغيير هذا النمط يحتاج وقتًا طويلًا، على عكس ما هو موجود في أوروبا.

وأوضح أن الإظلام الشديد المتوقع في الشوارع والمولات والمحلات والواجهات سيحتاج إلى تنشيط أمني أكبر من جهاز الشرطة للحفاظ على الأمان، مؤكدًا أن هناك استثناءات واضحة للمطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا المتواجدة في الموانئ والمطارات ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى استثناء بعض المحافظات السياحية مثل جنوب سيناء والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم.

وردًا على سؤال عمرو أديب، أكد الدكتور فرحات أن طريق دهشور سيطفئ تمامًا بعد الساعة 9 مساءً، موضحًا أن الاستثناء الوحيد في محافظتي القاهرة والجيزة سيكون للمنشآت السياحية المطلة مباشرة على شاطئ النيل، بينما باقي المناطق ستطبق القرار بشكل كامل.

وأشار إلى أن المصريين دائمًا يجدون مخارج وطرق بديلة، خاصة في المناطق الشعبية والجانبية، مما يجعل الرقابة على تنفيذ المواعيد أمرًا صعبًا، مشددًا على ضرورة وجود وعي مجتمعي كبير بأن مصر تمر بأزمة طاقة عالمية حقيقية، وأن توفير الطاقة أصبح واجبًا وطنيًا لمصلحة الجميع.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن القرار جاء في إطار مواجهة أزمة الطاقة، داعيًا المواطنين إلى التكيف مع الوضع الجديد والتعاون مع الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.