تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض موقف الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح نتيجة الأحوال الجوية الطارئة يومي الأربعاء والخميس ٢٥ و٢٦ مارس ٢٠٢٦.

وبحسب بيان، أشار التقرير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة بمحافظة جنوب سيناء في نطاق مدن خليج السويس (رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - سانت كاترين)، حيث أدت هذه الأمطار إلى حدوث سيول ببعض الأودية.

وقد أدت الأمطار المتساقطة على أودية الأربعين والتفاحة والتلعة بنطاق مدينة سانت كاترين إلى تكوّن سيول وصلت إلى البحيرات الجبلية وبحيرة رقم (١) بسانت كاترين عند مصب وادي الشيخ، وتم حصاد ما يقرب من ٢٠٠ ألف متر مكعب من المياه.

كما تساقطت أمطار على منطقة الشيخ عواد أدت إلى سيول وصلت إلى سدي سيلاف (١) و(٢)، وقدرت كميات المياه التي تم حصادها بالسدين بنحو ٢٠٠ ألف متر مكعب. وقد أسهمت منشآت الحماية المنفذة في حماية طريق أبو رديس - سانت كاترين، وقرية فيران، والقرية البدوية بتجمع سيلاف، وخط مياه غرب النفق - سانت كاترين، وخطوط الفايبر على طول طريق فيران - سانت كاترين.

كما تساقطت أمطار على أودية سدر والرينة بنطاق مدينة رأس سدر، وأودية الطيبة ووادي الكيلو ٩.٠٠ بنطاق مدينة أبو زنيمة، ووادي فيران بنطاق مدينة أبو رديس، مما أدى إلى حدوث جريان سطحي محدود.

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت سابقًا بتنفيذ عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء، تمثلت في إنشاء عدد (٨) بحيرات صناعية، وعدد (٢٤٢) بحيرة جبلية، وعدد (١٢) سدًا وقناة صناعية ومعبر إيرلندي، وعدد (٥) خزانات أرضية، وعدد (٣) حواجز توجيه، بسعة تخزينية إجمالية تُقدر بنحو ٣٤ مليون متر مكعب. كما يجري تنفيذ عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمدينة أبو رديس بسعة تخزينية إجمالية تُقدر بـ ١٢ مليون متر مكعب، بهدف حماية مدن خليج السويس ومنشآتها الحيوية والدينية والأثرية، وخطوط بترول رأس جارة السويس، وجامعة قناة السويس، وجامعة الملك سلمان، ومصانع الجبس، ومحطات البترول، بالإضافة إلى تغذية الخزان الجوفي السطحي بالمنطقة.

وفي محافظة شمال سيناء، تساقطت أمطار متوسطة إلى شديدة أدت إلى حدوث جريان سطحي محدود لم يصل إلى مستوى السيول في بعض الأودية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد ونخل، ومنطقتي الحمة والمشبة بمركز الحسنة في النطاق الواصل بين قريتي بغداد والمغارة، وأودية الجايفي والجرور والسيسب والمويلح والعمرو والعدام والحامض.

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت سابقًا بتنفيذ عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بشمال سيناء، تمثلت في إنشاء عدد (٢) حاجز بطول ٧ كيلومترات، وعدد (٣) سدود، وعدد (٤) حواجز إعاقة، وسد تحويلي، وحاجز توجيه، وقناة صناعية، وبحيرة صناعية، وعدد (٥) أحواض تهدئة، وعدد (٢٧) خزانًا أرضيًا، بإجمالي سعة تخزينية تُقدر بـ ١٢ مليون متر مكعب، بهدف حماية مدن المحافظة ومنشآتها الحيوية والدينية والأثرية، وخطوط البترول، وجامعة العريش، ومصانع الأسمنت، ومحطات البترول، وتغذية الخزان الجوفي السطحي لخدمة التجمعات البدوية.

وفي محافظة البحر الأحمر، تساقطت أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة بمناطق (جنوب السويس - الزعفرانة - سفاجا - القصير)، ولم تسفر هذه الأمطار عن حدوث جريان سطحي أو سيول.

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت سابقًا بتنفيذ عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بمناطق الزعفرانة ورأس غارب، حيث تم تنفيذ عدد (٣) بحيرات وعدد (٣) حواجز بوادي عربة بسعة تخزينية تُقدر بنحو ١١ مليون متر مكعب، لحماية قرية الزعفرانة والطريق الساحلي الزعفرانة - رأس غارب، وطريق الزعفرانة - بني سويف عند تقاطع الوادي، بالإضافة إلى المساهمة في تغذية وتنمية الخزان الجوفي بالمنطقة.

كما تم تنفيذ عدد (٤) بحيرات وعدد (٤) حواجز وقناة صناعية بطول ١٢ كيلومترًا بوادي حواشية ووادي الدرب بنطاق مدينة رأس غارب، بسعة تخزينية تُقدر بنحو ٥.٢٠ مليون متر مكعب، وذلك لحماية المدينة والبنية الأساسية بالمنطقة، وكذلك الطريق الساحلي رأس غارب – الغردقة، بالإضافة إلى المساهمة في تغذية وتنمية الخزان الجوفي.

وفي محافظة مطروح، تساقطت أمطار متوسطة إلى شديدة بنطاق مدن مرسى مطروح والضبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم، حيث أدت هذه الأمطار إلى ملء الخزانات الأرضية وآبار النشو، وتم حصاد ما يقرب من ١٠٠ ألف متر مكعب من المياه، والتي تُستخدم في الأغراض اليومية للتجمعات السكنية بهذه المناطق.

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت سابقًا بتنفيذ عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بمطروح، تمثلت في إنشاء عدد (٦١١) خزانًا أرضيًا بسعة إجمالية ١٢٩ ألف متر مكعب، وعدد (١١١) بئر نشو بسعة تخزينية تُقدر بـ ١٠ آلاف متر مكعب، وإنشاء سد أبو إسماعيل بمنطقة الكيلو ٤ بحي الزهور بمدينة مطروح، وجارٍ إنشاء سد ركامي وعدد (٥) حواجز ترابية مع التكسية بالدبش، وتأهيل الحاجز الترابي القائم بوادي أم لشطان بمنطقة القصر بمحيط مدينة مطروح.

ووجه "سويلم" أجهزة قطاع المياه الجوفية باستمرار المتابعة والمرور الميداني للاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار الساعة، والإفادة بالموقف أولاً بأول.