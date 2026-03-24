أكد العميد بهاء جلال، الخبير في الشؤون العسكرية والعلاقات الدولية، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في خفض حدة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود قنوات اتصال دبلوماسية مكثفة تقودها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران وتجنب الصدام الشامل.

وقال جلال خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الدولة المصرية تعمل بوتيرة متصلة لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وأوضح الخبير العسكري أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التفاوض المباشر" و"الاتصال عبر الوسطاء"، مؤكدًا أن مصر وبالتنسيق مع أطراف دولية وإقليمية مثل السعودية وباكستان وفرنسا، تبذل جهودًا حثيثة لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة، واصفًا التحركات المصرية بأنها "صمام أمان" لاستقرار الإقليم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية مصرية متزنة تستند إلى الحكمة وضبط النفس.

وتناول العميد بهاء جلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، مشيرًا إلى أن التناقض في الخطاب بين واشنطن وطهران ليس جديدًا، بل يندرج ضمن أساليب "إدارة الصراع" التي تعتمدها القوى الكبرى لتحقيق مكاسب سياسية دون الدخول في مواجهة عسكرية شاملة.

وأكد أن ترامب يعتمد سياسة "الضغط الاستراتيجي" لانتزاع مكاسب سياسية وتجنب الانخراط في حرب كبرى.

ولفت الخبير العسكري إلى أن الداخل الأمريكي يدرك تمامًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتوريط واشنطن في صراع عسكري مباشر مع إيران، وهو ما تريد الإدارة الأمريكية تجنبه في ظل حساباتها الانتخابية والاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا الإدراك يفسر التباين في المواقف الأمريكية تجاه التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.