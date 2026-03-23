وزير أردني سابق: مصر تقود جهود إنهاء الحرب الإيرانية

كتب : عمرو صالح

11:27 م 23/03/2026

أكد أمين المشاقبة، وزير أردني سابق، أن الوساطات المصرية والتركية والباكستانية والفنلندية ساهمت في وضع خطة لعملية سلام، موضحًا، أن مصر لعبت دوراً محورياً في الضغط لوضع مسودة اتفاقية من 15 بنداً تم التوافق على جزء منها، لتجنب استمرار الأزمة العسكرية الكارثية في المنطقة.

المفاوضات الجارية وأطرافها

وأشار المشاقبة في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى استمرار المفاوضات بين المسؤولين الإيرانيين ووزراء الخارجية العرب بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مع اتصالات مباشرة مع رئيس البرلمان الإيراني.

وأوضح المشاقبة أن هذه الجهود تهدف إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية تقلل من تصعيد الحرب، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة خلال الأيام المقبلة.

الهدنة المؤقتة وتأثيرها على المنطقة

وأكد الوزير الأردني السابق أن هناك فترة مدتها 5 أيام من عدم استهداف محطات توليد الكهرباء أو تصدير النفط والغاز في إيران، ما يجنّب المنطقة المزيد من الانزلاق في الأزمة.

وأوضح المشاقبة أن العمليات العسكرية قد تستمر بين الطرفين، لكنها ستكون محدودة بعيداً عن المنشآت الحيوية للطاقة، مما يخفف من الأضرار الاقتصادية والاستراتيجية المحتملة.

قانون البناء.. تعرف على طريقة تحديد الأدوار العلوية وشروطها
زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
بعد اتصاله بـ"ترامب".. نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
