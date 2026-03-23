كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الاثنين والأيام المقبلة، حيث يشهد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء الى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً لتكون درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الهيئة، فى بيان لها أن الطقس يشهد شبورة مائية من (4 إلى 9 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتتوافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية احياناً على مناطق من شمال الصعيد وخليجى السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص أمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد بنسبة ضعيفة (%20 تقريبا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبحسب البيان: يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يشهد طقس الثلاثاء 24 مارس توافر فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تغزر مساءً على (السلوم -مطروح ) على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اعتباراً من الأربعاء 25 مارس إلى الخميس 26 مارس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الانحاء يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الانحاء بقيم تتراوح من (3 -2) درجة ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتابعت: هناك نشاط رياح يومى الجمعة 27 مارس والسبت 28 مارس على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة

