كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن استعدادات الوزارة لاستقبال موسم عيد الفطر المبارك 2026 من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، في ظل توقعات بزيادة حركة السياحة الداخلية خلال إجازة العيد.

تفاصيل خطة "السياحة" لاستقبال عيد الفطر 2026‪

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وزارة السياحة والآثار تعتزم تشكيل غرفة عمليات داخل الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك، بهدف متابعة الأوضاع داخل المنشآت السياحية وتلقي أي شكاوى قد ترد من المواطنين أو الزائرين، إلى جانب رصد أي مخالفات قد تحدث خلال فترة العيد.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار، وحرصها على متابعة مستوى الخدمات السياحية المقدمة للجمهور، والتأكد من التزام المنشآت السياحية بالضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات مناسبة للمواطنين خلال فترة الإجازات.

وأشار المصدر المسؤول، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف السلامة الصحية داخل المنشآت السياحية، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الإقبال مثل: الأعياد والمناسبات، إذ يتم التأكد من الالتزام الكامل بضوابط السلامة الصحية المعتمدة حفاظًا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي وكذلك المواطنين المترددين على تلك المنشآت.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار تعمل بالتوازي مع تشكيل غرفة العمليات على تكثيف أعمال التفتيش الميداني، من خلال زيادة عدد لجان التفتيش الدورية التي يتم إرسالها بشكل مستمر للمرور على المنشآت السياحية المختلفة في جميع المحافظات.

وأوضح أن هذه اللجان تقوم بمتابعة التزام الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، إضافة إلى مراجعة مستوى الخدمات المقدمة داخل تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات السياحية.

مصدر بـ"السياحة": لجان تفتيش لرصد المخالفات

ولفت المصدر إلى أنه في حال رصد أي مخالفات من خلال لجان التفتيش يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة على الفور وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المنشآت السياحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على فرض الانضباط داخل القطاع السياحي.

وشدد على أن وزارة السياحة، تسعى من خلال هذه الاستعدادات إلى ضمان تقديم خدمات سياحية جيدة للمواطنين خلال فترة العيد، إلى جانب سرعة التعامل مع أي شكاوى قد ترد عبر غرفة العمليات، بما يضمن الحفاظ على مستوى الانضباط داخل المنشآت السياحية.

واختتم المصدر المسؤول تصريحاته بأن هذه الإجراءات تأتي في ظل توقعات بزيادة ملحوظة في حركة السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الفطر، إذ يقبل المواطنون على زيارة المقاصد السياحية المختلفة في المحافظات، سواء المدن الساحلية أو المناطق الترفيهية.

