محافظ الجيزة يزور دار الأيتام وكبار السن بالعجوزة

كتب : أحمد العش

01:41 م 20/03/2026
    جانب من زيارة محافظ الجيزة لدار الأيتام وكبار السن لتهنئتهم بعيد الفطر 2026 (1)
    جانب من زيارة محافظ الجيزة لدار الأيتام وكبار السن لتهنئتهم بعيد الفطر 2026 (2)
    جانب من زيارة محافظ الجيزة لدار الأيتام وكبار السن لتهنئتهم بعيد الفطر 2026 (5)
    جانب من زيارة محافظ الجيزة لدار الأيتام وكبار السن لتهنئتهم بعيد الفطر 2026 (6)
    جانب من زيارة محافظ الجيزة لدار الأيتام وكبار السن لتهنئتهم بعيد الفطر 2026 (3)

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، دار أيتام ورعاية المسنين بجمعية الخدمات المتكاملة لتنمية المجتمع المحلي بالجيزة بشارع حافظ حسن بحي العجوزة وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وهنّأ محافظ الجيزة الأطفال المقيمين بدار الأيتام ونزلاء دار المسنين، مؤكدًا حرص المحافظة على رعايتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتنمية مهارات الأطفال المقيمين بدور الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم وتأهيلهم للقيام بدورهم في المجتمع إلى جانب أقرانهم.

وحرص "الأنصاري"، على الاستماع إلى مطالب النزلاء، ومتابعة عدد من المواهب، موجهًا بسرعة التنسيق لتوفير فرص اشتراك الموهوبين منهم بالأندية الرياضية، ومعاهد الإنشاد، والأنشطة الفنية؛ لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق أحلامهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن عيد الفطر يعكس مشاعر الإنسانية والتراحم بين أبناء الوطن، متمنيًا أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

رافق المحافظ خلال الزيارة، إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم، نواب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وطه عبدالصادق، رئيس حي العجوزة، ورأفت السمان، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة – صور

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جامعة القاهرة تعزيز التعاون المشترك

توجيهات من محافظ الجيزة خلال تفقده محطة مناولة المريوطية ومحور الإخلاص- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة الجيزة عيد الفطر 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: القتل والتخريب لا يمت للإسلام بصلة ولا يرضي الله
وسط أجواء الحرب.. مشاهد من صلاة عيد الفطر في عواصم عربية وإسلامية
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو 7 راكب في مصر
تحذير طبي من وصلات الرموش.. كيف تؤثر على عينك؟
يقودها لامين يامال.. تعرف على قائمة إسبانيا لمواجهتي مصر وصربيا
