زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، دار أيتام ورعاية المسنين بجمعية الخدمات المتكاملة لتنمية المجتمع المحلي بالجيزة بشارع حافظ حسن بحي العجوزة وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وهنّأ محافظ الجيزة الأطفال المقيمين بدار الأيتام ونزلاء دار المسنين، مؤكدًا حرص المحافظة على رعايتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتنمية مهارات الأطفال المقيمين بدور الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم وتأهيلهم للقيام بدورهم في المجتمع إلى جانب أقرانهم.

وحرص "الأنصاري"، على الاستماع إلى مطالب النزلاء، ومتابعة عدد من المواهب، موجهًا بسرعة التنسيق لتوفير فرص اشتراك الموهوبين منهم بالأندية الرياضية، ومعاهد الإنشاد، والأنشطة الفنية؛ لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق أحلامهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن عيد الفطر يعكس مشاعر الإنسانية والتراحم بين أبناء الوطن، متمنيًا أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

رافق المحافظ خلال الزيارة، إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم، نواب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وطه عبدالصادق، رئيس حي العجوزة، ورأفت السمان، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية.

