أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحرب على الإرهاب خلال السنوات الماضية كانت قاسية جدًا.

جاء ذلك عقب أداء الرئيس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، أعقبها تناول الإفطار مع الحضور.

وقال الرئيس: "كان أمامنا خياران: الأول، أن نعيش في حالة حرب ونضع الدولة في سياسات واقتصاد حرب، ونوقف كل شيء حتى نتمكن من إنهائها، وعندما نقيم تكلفة الحرب، فإن كل شهيد أو مصاب لا يُقدّر بثمن، حيث كان الإنفاق اليومي للحرب يتجاوز 30 إلى 40 مليون جنيه يوميًا من 2012 حتى 2022، أي ما يقرب من 120 مليار جنيه".

وأضاف: "الخيار الثاني هو التركيز على الحرب وتأجيل التنمية إلى وقت لاحق، لكننا قررنا السير في الطريقين معًا: مواجهة الإرهاب مع مواصلة تحقيق التنمية. والله، ما يفعلونه لا يمت للإسلام بصلة ولا يرضي الله، فالعنف والتخريب والتدمير لا يرضيان ربنا أبدًا، فنحن لم نبدأ بالاعتداء أو الهدم، بينما كان البعض يخطط لتدمير الدولة وإهلاكها".

