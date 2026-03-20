السيسي: القتل والتخريب لا يمت للإسلام بصلة ولا يرضي الله

كتب : محمد نصار

01:23 م 20/03/2026
    السيسي في احتفالات عيد الفطر
    السيسي في احتفالات عيد الفطر
    السيسي في احتفالات عيد الفطر (6)
    السيسي في احتفالات عيد الفطر
    السيسي في احتفالات عيد الفطر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحرب على الإرهاب خلال السنوات الماضية كانت قاسية جدًا.

جاء ذلك عقب أداء الرئيس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، أعقبها تناول الإفطار مع الحضور.

وقال الرئيس: "كان أمامنا خياران: الأول، أن نعيش في حالة حرب ونضع الدولة في سياسات واقتصاد حرب، ونوقف كل شيء حتى نتمكن من إنهائها، وعندما نقيم تكلفة الحرب، فإن كل شهيد أو مصاب لا يُقدّر بثمن، حيث كان الإنفاق اليومي للحرب يتجاوز 30 إلى 40 مليون جنيه يوميًا من 2012 حتى 2022، أي ما يقرب من 120 مليار جنيه".

وأضاف: "الخيار الثاني هو التركيز على الحرب وتأجيل التنمية إلى وقت لاحق، لكننا قررنا السير في الطريقين معًا: مواجهة الإرهاب مع مواصلة تحقيق التنمية. والله، ما يفعلونه لا يمت للإسلام بصلة ولا يرضي الله، فالعنف والتخريب والتدمير لا يرضيان ربنا أبدًا، فنحن لم نبدأ بالاعتداء أو الهدم، بينما كان البعض يخطط لتدمير الدولة وإهلاكها".

اقرأ أيضًا:

الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة

8 توجيهات من السكة الحديد للمواطنين في عيد الفطر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضربة قوية.. سلوت يعلن غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر
رياضة محلية

ضربة قوية.. سلوت يعلن غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر
رفع "سفاح التجمع" من "السينمات".. والمؤلف للرقابة: "حلال للخواجة وحرام
سينما

رفع "سفاح التجمع" من "السينمات".. والمؤلف للرقابة: "حلال للخواجة وحرام
من دفع الثمن؟.. السيسي يتحدث عن حرب الـ10 سنوات
أخبار مصر

من دفع الثمن؟.. السيسي يتحدث عن حرب الـ10 سنوات

فيديو يقود الشرطة للإيقاع بـ"ديلر كوم أمبو"
حوادث وقضايا

فيديو يقود الشرطة للإيقاع بـ"ديلر كوم أمبو"

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو 7 راكب في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو 7 راكب في مصر

