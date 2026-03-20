أعلنت وزارة النقل دخول محطة المشير طنطاوي بمشروع الأتوبيس الترددي BRT الخدمة أمام جمهور المواطنين بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026.

وتعتبر المحطة امتدادًا للمرحلة الأولى الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وبدخول المحطة الخدمة يتم وصول الأتوبيس الترددي السريع BRT إلى القاهرة الجديدة للربط مع شارع التسعين الجنوبي، والربط مع محور المشير طنطاوي، ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير.

جدير بالذكر أن المشروع خطوة مهمة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وأنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلًا من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالإضافة إلى أنه يساهم في تقليل الازدحام، وتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، وتسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات، خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري، كما يقدم المشروع أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث أسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليًا.

كما يساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

