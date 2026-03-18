توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، الموافق 28 رمضان 2026، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن هذه الحالة ستصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على معظم المناطق.

تفاصيل الظواهر الجوية اليوم الأربعاء

وأشارت "الأرصاد" إلى أن مناطق سيناء، محافظة البحر الأحمر، خليج السويس، وشمال الصعيد ستشهد أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق والطرق المؤدية من البحر الأحمر إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن مناطق مدن القناة، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، ستتعرض لأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على فترات متقطعة خلال اليوم.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح على أغلب الأنحاء ستتراوح بين 40 و50 كم/س، مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة في شمال وجنوب الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة، متوقعةً حدوث هبات رياح تصل سرعتها إلى 60–70 كم/س بنسبة احتمال 30%.

ولفتت "الهيئة" إلى أن بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس ستشهد اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية، مع سرعة رياح تتراوح بين 50 و70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

وأكدت أن بعض مناطق السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، وبلطيم، ستشهد اضطرابًا متوسطًا في الملاحة البحرية، مع سرعة رياح بين 50 و60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 رمضان 2026

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

6 أكتوبر: الصغرى 16 درجة – العظمى 28 درجة

بنها: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

وادي النطرون: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

كفر الشيخ: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

بلطيم: الصغرى 14 درجة – العظمى 26 درجة

المنصورة: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

الزقازيق: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

شبين الكوم: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

طنطا: الصغرى 14 درجة – العظمى 26 درجة

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

بورسعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

الإسكندرية: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

العلمين: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة

مطروح: الصغرى 11 درجة – العظمى 23 درجة

السلوم: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

سيوة: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

السويس: الصغرى 14 درجة – العظمى 28 درجة

العريش: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

رفح: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 14 درجة – العظمى 26 درجة

نخل: الصغرى 11 درجة – العظمى 26 درجة

كاترين: الصغرى 5 درجات – العظمى 15 درجة

الطور: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

طابا: الصغرى 14 درجة – العظمى 25 درجة

شرم الشيخ: الصغرى 17 درجة – العظمى 26 درجة

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 13 درجة – العظمى 25 درجة

رأس غارب: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

سفاجا: الصغرى 16 درجة – العظمى 26 درجة

مرسى علم: الصغرى 17 درجة – العظمى 27 درجة

شلاتين: الصغرى 19 درجة – العظمى 28 درجة

حلايب: الصغرى 20 درجة – العظمى 29 درجة

أبو رماد: الصغرى 17 درجة – العظمى 32 درجة

مرسى حميرة: الصغرى 18 درجة – العظمى 27 درجة

أبرق: الصغرى 17 درجة – العظمى 34 درجة

جبل علبة: الصغرى 17 درجة – العظمى 33 درجة

رأس حدربة: الصغرى 19 درجة – العظمى 28 درجة

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 13 درجة – العظمى 27 درجة

بني سويف: الصغرى 13 درجة – العظمى 27 درجة

المنيا: الصغرى 12 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 12 درجة – العظمى 29 درجة

سوهاج: الصغرى 13 درجة – العظمى 30 درجة

قنا: الصغرى 18 درجة – العظمى 36 درجة

الأقصر: الصغرى 17 درجة – العظمى 37 درجة

أسوان: الصغرى 19 درجة – العظمى 37 درجة

الوادي الجديد: الصغرى 17 درجة – العظمى 34 درجة

أبو سمبل: الصغرى 20 درجة – العظمى 36 درجة

