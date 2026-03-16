أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الأسرة تمثل محور حياته منذ اللحظة الأولى لزواجه، مشيرًا إلى أن حياته تغيّرت بالكامل بعد تكوين أسرة وإنجاب الأبناء، رغم طبيعة عمله العسكرية الصعبة ومشاركته في أربعة حروب.

وقال فرج خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار" ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten" إن الأسرة المصرية لها مكانة خاصة، لافتًا إلى أن الأجواء في مصر خلال شهر رمضان تختلف عن أي مكان آخر، حيث تمتزج الروحانية بالحياة الاجتماعية التي تميز المجتمع المصري.

وأضاف الخبير العسكري أن حالة السلام التي تنعم بها مصر اليوم لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة جهود وتضحيات كبيرة، مؤكدًا أن المصريين يعيشون نعمة الاستقرار في وقت تعيش فيه دول المنطقة أزمات وصراعات.

وأوضح أنه عندما ننظر إلى محيطنا الإقليمي نجد أن مصر تظل الدولة الأكثر استقرارًا وسلامًا، مشيرًا إلى أن هذه النعمة لها ثمن من اليقظة والعمل المستمر.

وعلى الصعيد الشخصي، عبّر اللواء سمير فرج عن سعادته الكبيرة بأسرته، مشيرًا إلى أن الله كرمه بأبنائه، وأن أسعد لحظات حياته حاليًا هي الجلوس مع أحفاده.

وأوضح أنه لم تتح له الفرصة للاستمتاع بطفولة أبنائه بسبب انشغاله بمهامه العسكرية، وهو ما يدفعه اليوم إلى تعويض ذلك من خلال الاهتمام بأحفاده وقضاء الوقت معهم، بل والتعلم منهم أيضًا.

وأكد الخبير العسكري أن التجارب العائلية علمته الكثير مع مرور السنوات، مشيرًا إلى أنه استفاد من التعامل مع أحفاده واكتسب منهم دروسًا مهمة في فهم الأجيال الجديدة.

وأوضح أن اختلاف الظروف بين الأجيال جعل الجيل الجديد يحصل على كثير من الأمور بسهولة مقارنة بالماضي، مما يتطلب أسلوبًا مختلفًا في التربية والتعامل.

