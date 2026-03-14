قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية، مؤكداً استمرار مراقبة الأسواق لمنع أي استغلال.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الحكومة مطالبة بالتدقيق الصارم في هذا الملف، والتعامل الجاد مع كل من يثبت تورطه في استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أنه سبق وأن أُعلن عن إحالة المخالفين للمحاكمة العسكرية لضمان ردع المتلاعبين بأسعار السلع.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بشهر رمضان الكريم