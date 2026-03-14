الرئيس السيسي: جميع القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية لضمان أقل أثر على المواطنين

كتب : أحمد العش

08:53 م 14/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحرص على دراسة جميع القرارات والإجراءات الاقتصادية بعناية قبل تنفيذها، مشددًا على أن أي قرار يتم اتخاذه يكون بعد تقييم دقيق لآثاره المختلفة، وبما يضمن اختيار البديل الأقل تكلفة على المواطنين.

وأشار الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى أن الدولة لا تتخذ أي إجراء إلا بعد دراسته بشكل كامل، لافتًا إلى أنه تابع بعض التعليقات والكتابات الصحفية التي تحدثت عن عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأوضاع أو عدم تنفيذ وعودها، مؤكدًا أن الحكومة تسعى دائمًا إلى التعامل مع الواقع بإمكاناته الحقيقية، وأنه ليس من الممكن تنفيذ كل ما يتمناه الجميع في ظل التحديات القائمة.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر لم تكن سببًا في الأزمات التي واجهتها خلال السنوات الـ5 الماضية، بل كانت الدولة تتحمل تداعيات أزمات إقليمية ودولية وصراعات وحروب أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إدارة هذه التحديات في ظل محدودية الموارد، خاصة مع وصول عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير احتياجات ضخمة تتناسب مع إمكانيات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، إلا أن الأوضاع العالمية منذ عام 2020 شهدت أزمات متتالية كان من الصعب تجنب آثارها، موضحًا أن هذه التطورات أدت إلى خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، وهو ما يعادل قرابة 500 مليار جنيه، الأمر الذي انعكس بدوره على قدرة الدولة على التحرك اقتصاديًا.

السيسي عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية أخبار الرئيس السيسي

