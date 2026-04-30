أول تعليق من ضياء الميرغني:"أعاني من مشاكل في الكلى وصعوبة في المشي"

كتب : هاني صابر

08:38 م 30/04/2026

ضياء الميرغني

كشف الفنان ضياء الميرغني، تفاصيل حالته الصحية بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية دخل بسببه غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ضياء الميرغني: "موجود في بيتي وحالتي مستقرة"

وقال ضياء الميرغني في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله حالتي مستقرة، وبقيت كويس، وأنا موجود في بيتي، ومستمر في تناول العلاج الذي كتبه الطبيب المعالج لي".

ضياء الميرغني: "أعاني من كبر السن والمشي ومشاكل في الكلى"

وتابع: "أعاني حاليا من مشكلات صحية بسبب كبر السن وأواجه مشكلة في المشي والكلى".

وأوضح: "فيه فنانين حبايبي وأصحابي بيسألوا عني منهم الفنان رياض الخولي والدكتور أشرف زكي دايما بيطمنوا عليا".

وأضاف: "النقابة كرمتني وادتني درع تكريم وساهمت في علاجي، وقايمة بدورها على أكمل وجه وبوجه شكري لأشرف زكي".

مسلسل "درش".. كان آخر أعمال الفنان ضياء الميرغني

يعد مسلسل "درش" آخر الأعمال الفنية للفنان ضياء الميرغني التي شارك فيها وعرض في موسم دراما رمضان 2026 وخاض بطولته عدد من الفنانين وهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، سلوى خطاب، رياض الخولي، غادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد امين.

اقرأ أيضا:

رمضان والسيلاوي وأمير عيد.. أزمات دينية وحركات غير لائقة أشعلت الجدل

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند

ضياء الميرغني مسلسل درش مصطفى شعبان

أحدث الموضوعات

أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
زووم

أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
أخبار مصر

بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
علاقات

برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
"الملك".. ظهور جديد لمحمد صلاح والجمهور يعلق (صور)
رياضة عربية وعالمية

"الملك".. ظهور جديد لمحمد صلاح والجمهور يعلق (صور)
قرار عاجل من الإسكان بشأن استرداد جدّيات الحجز بعدد من المشروعات
أخبار العقارات

قرار عاجل من الإسكان بشأن استرداد جدّيات الحجز بعدد من المشروعات

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)