كشف الفنان ضياء الميرغني، تفاصيل حالته الصحية بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية دخل بسببه غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ضياء الميرغني: "موجود في بيتي وحالتي مستقرة"

وقال ضياء الميرغني في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله حالتي مستقرة، وبقيت كويس، وأنا موجود في بيتي، ومستمر في تناول العلاج الذي كتبه الطبيب المعالج لي".

ضياء الميرغني: "أعاني من كبر السن والمشي ومشاكل في الكلى"

وتابع: "أعاني حاليا من مشكلات صحية بسبب كبر السن وأواجه مشكلة في المشي والكلى".

وأوضح: "فيه فنانين حبايبي وأصحابي بيسألوا عني منهم الفنان رياض الخولي والدكتور أشرف زكي دايما بيطمنوا عليا".

وأضاف: "النقابة كرمتني وادتني درع تكريم وساهمت في علاجي، وقايمة بدورها على أكمل وجه وبوجه شكري لأشرف زكي".

مسلسل "درش".. كان آخر أعمال الفنان ضياء الميرغني

يعد مسلسل "درش" آخر الأعمال الفنية للفنان ضياء الميرغني التي شارك فيها وعرض في موسم دراما رمضان 2026 وخاض بطولته عدد من الفنانين وهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، سلوى خطاب، رياض الخولي، غادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد امين.

