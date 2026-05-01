كشف مصدر بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن اعتذار وزير التموين عن الزيارة التي كانت مقررة للمحافظة، غدًا السبت، وذلك في ضوء حركة التنقلات الجارية على مستوى المحافظات وديوان عام الوزارة.

أسباب التأجيل

وأوضح مصدر مطلع أن قرار التأجيل جاء بهدف الانتهاء من الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحركة القيادات، بما يضمن تحقيق الاستقرار داخل المديريات وتعزيز كفاءة العمل خلال المرحلة المقبلة.

تجديد الثقة في القيادات

وفي السياق ذاته، كشف المصدر عن تجديد الوزارة ثقتها في قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعلى رأسهم المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، مشيدة بجهودهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

تحديد موعد جديد للزيارة

وأكد المصدر أنه سيتم تحديد موعد جديد لزيارة الوزير في وقت لاحق، عقب الانتهاء من حركة التنقلات، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.