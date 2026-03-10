تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من مواقف النقل الجماعي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف، والتأكد من الالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية.



وتضمنت جولة محافظ القاهرة المرور على موقفَي الألف مسكن وعبد المنعم رياض؛ حيث استمع من مديري الموقفين إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها في ما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط، ووضع التعريفة الجديدة في أماكن واضحة.



ورافق محافظ القاهرة، في جولته، الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن التعريفة الجديدة وُضعت مع مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وراعى فيها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات لتحقيق العدالة.



وتم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة على مداخل جميع المواقف بشكل واضح أمام المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط بالقاهرة بخطوط سير؛ لضمان توحيد التعريفة على الجانبَين ومنع استغلال المواطنين.



وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور؛ لتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المواقف والميادين، لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات لاستغلال المواطنين.



وأكد المحافظ قيام مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود؛ للتصدي لأية محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأية صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأشار صابر إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وطالب المحافظ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة، وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين.



