إعجاز تشريحي.. جمال شعبان يكشف سر تصميم القفص الصدري

كتب : داليا الظنيني

07:18 م 10/03/2026

الدكتور جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن التصميم الإلهي للقفص الصدري يمثل درعًا واقية للقلب؛ حيث يحيطه بالعظام من الأمام عبر الأضلاع، وبالعمود الفقري من الخلف، لضمان أعلى درجات الحماية.

وأضاف شعبان، خلال برنامجه "حتى يتبين"، أن الفراغات الموجودة بين الضلوع لم تأتِ هباءً؛ بل صُممت بعناية لتسمح للقلب بالاتساع والتمدد بحرية، خصوصًا عند استنشاق الهواء بعمق؛ مما يمنح العضلة الحيوية المساحة الكافية للعمل.

وأشار شعبان إلى أن مرونة القفص الصدري وقدرته على التمدد تعكس قدرة الخالق في حماية القلب من الاصطدام بالعظام المحيطة به، موضحًا أن الجسم مزود بآليات دقيقة لإيصال الأكسجين إلى كل الخلايا بتناغم تام.

ولفت العميد السابق لمعهد القلب إلى البعد الإيماني في هذا التكوين، مشيرًا إلى الإعجاز العلمي الذي يتجلى في الآية الكريمة "ألم نشرح لك صدرك"، وهو ما يستوجب الحمد الدائم على هذه النعم التشريحية الدقيقة.

وكشف الدكتور جمال شعبان عن إعجاز آخر يكمن في الشرايين التاجية، موضحًا أنها تعمل وَفق نظام مذهل يسمح لها بالتوسع تلقائيًّا عند بذل أي مجهود بدني؛ لضمان تدفق الدم الكافي للجسم، مما يمثل قمة الإعجاز في التكوين البشري.

