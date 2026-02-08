اليوم.. السيسي يستقبل نظيره الصومالي لبحث تعزيز العلاقات

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن تشهد المباحثات بين الرئيسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، إلى جانب تبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

