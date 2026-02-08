إعلان

اليوم.. السيسي يستقبل نظيره الصومالي لبحث تعزيز العلاقات

كتب : محمد نصار

12:09 م 08/02/2026 تعديل في 12:42 م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن تشهد المباحثات بين الرئيسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، إلى جانب تبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عبدالفتاح السيسي جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود محمد الشناوي

