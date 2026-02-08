صور.. إطلاق مشروع "زاد آل البيت" للإطعام بالسيدة زينب

أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة "حي على الوداد"، مشروع "زاد آل البيت" المحروسة، لتقديم وجبات ساخنة ومجهزة للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة السيدة زينب، وذلك بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، شهدت فعالية الإطلاق حضور الدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا حسن، مندوب رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين ومدير مركز تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة، واللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي السيدة زينب، والمهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "حي على الوداد".

وأعرب الحضور، في مستهل الفعالية، عن خالص شكرهم للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومؤسسة "حي على الوداد"، على دعمهم ورعايتهم لهذه المبادرة الإنسانية المهمة.

وأكد الدكتور خالد صلاح، أن انطلاقة مشروع "زاد آل البيت" من منطقة السيدة زينب رضي الله عنها تمثل باكورة خير تمتد إلى باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب عنايتها بمساجد آل البيت التي تمثل منارات روحية واجتماعية تنطلق منها قيم التكافل والتراحم.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحمن، أن مشروع "زاد آل البيت" يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة، ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة "حي على الوداد".

ولفت إلى أن المشروع يندرج ضمن مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى توفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الدعم وامتداده إلى جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمد عبدالجليل، إلى أن المشروع يُعد ثمرة تعاون مؤسسي بنّاء بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن الانطلاق من حي السيدة زينب يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة، ومعلنًا تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لضمان نجاح المشروع وتوسعه ليشمل مختلف المناطق.

وبيّن المهندس تامر شمعة، أن هذا التعاون يمثل لوحة وطنية متكاملة لإطلاق مشروع "زاد آل البيت"، موضحًا أن المرحلة الأولى بدأت بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، على أن يتم خلال أيام تشغيل سيارات إضافية بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ثم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، تمهيدًا لبدء توزيع الوجبات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن المشروع يعتمد على سيارات متنقلة لتوزيع الوجبات الجاهزة، بواقع ثلاثة آلاف وجبة مجانية يوميًا، مؤكدًا أن تعميم المشروع على مستوى الجمهورية يأتي في إطار التعاون الوطني لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ونشر قيم المحبة والتكافل والسلام، باعتبار الإطعام أحد ركائز الأمن المجتمعي والتنمية الإنسانية.

