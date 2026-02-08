إعلان

العمل: أكثر من 2.4 مليار جنيه لدعم 441 ألف عامل

كتب : محمد أبو بكر

12:13 م 08/02/2026

وزير العمل محمد جبران

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، والمنعقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه في 1 يوليو 2002 وحتى 8 فبراير 2026، مبلغ 2 مليار و481 مليون جنيه، دعمًا لـ441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3,999 منشأة على مستوى الجمهورية.

وأشار "المجلس" إلى أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 8 فبراير 2026، أنفق الصندوق مبلغ 253.6 مليون جنيه، دعمًا لـ24,528 عاملًا في 51 منشأة تعرضت لظروف طارئة.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنظم قواعد وضوابط صرف الإعانات، كما تم استعراض إجمالي الإعانات المنصرفة منذ تأسيس الصندوق.

وأكد المجلس، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في دعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، من خلال دفع إعانات الأجور للعاملين بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات العمال.

وأوضح الوزير محمد جبران، أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي في إطار الدور القومي والإنساني الذي تأسس من أجله، بدفع إعانات الأجور للعاملين في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات طارئة، حتى تتجاوزها وتستعيد نشاطها الإنتاجي الكامل، بما يسهم في استقرار سوق العمل واستدامة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وزير العمل محمد جبران العاصمة الجديدة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

